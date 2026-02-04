«Желтый» уровень погодной опасности введен в Московском регионе из-за тумана

4–5 февраля в Москве и области ожидается туман. Из-за этого в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, но также продолжает действовать «оранжевый» уровень из-за аномальных морозов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения о непогоде в Москве и Подмосковье продлится с 21 часа 4 февраля до 12 часов 5 февраля. По данным синоптиков, в это время местами будет туман с отложением изморози.

Между тем в Московском регионе сохраняется «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов. Среднесуточная температура воздуха упала на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

«Оранжевый» уровень действует в Москве и области до 00 часов 7 февраля.

Между тем врачи советуют при нахождении на улице в мороз дышать не через шарф, а носом. Дыхание через рот увеличивает риск переохлаждения дыхательных путей.

