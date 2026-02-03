В Московском регионе продлили «оранжевый» уровень опасности из-за морозов

Подмосковье и столица все еще остаются во власти аномальных морозов. На этом фоне в Московском регионе продлили «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Период предупреждения об аномально холодной погоде действует в столице и области до 00 часов 7 февраля. В это время среднесуточная температура воздуха в регионе будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Такое же предупреждение о морозах действует по всей Центральной России.

В связи с неблагоприятными погодными условиями пешеходам рекомендуют тепло одеваться, не стоять на морозе, при необходимости греться ближайших помещениях, водителям — строго соблюдать правила ПДД и всегда возить с собой буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ.

