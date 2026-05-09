Группа «Бис» заработает 10 млн рублей на воссоединении

сегодня в 19:15

На первом концерте после воссоединения группа «Бис» заработает 10 млн рублей на волне ностальгии, сообщает «Звездач» .

Певцы Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев снова выйдут на одну сцену. Большой сольный концерт группы планируется провести в сентябре.

Группа воссоединится и вернется на сцену спустя 17 лет.

В программе выступления группы «Бис» будут представлены хиты «Катя, возьми телефон», «Твой или ничей», «Кораблики», а еще зрители услышат новые треки, записанные специально к возвращению коллектива.

Ранее психолог Руслан Лебедев рассказал РИАМО, что воссоединение кумиров юности для поколения Z — мощнейший терапевтический феномен и эмоциональная машина времени. Знакомые аккорды моментально запускают выброс дофамина, возвращая психику в состояние базовой безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.