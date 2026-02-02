Грейтесь в магазинах и подъездах: аномальные морозы будут в Москве по 6 февраля

По данным синоптиков, в период с 3 по 6 февраля Москва окажется во власти аномальным морозов. ГУ МЧС России по столице напомнило жителям о правилах безопасности.

Специалисты спрогнозировали, что в указанный период в мегаполисе будет холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

В связи с этим москвичам рекомендуют одеваться по погоде, не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки. На морозе нельзя стоять — необходимо двигаться. Чтобы согреться, можно зайти в ближайшие помещения: магазины, кафе, подъезды жилых домов и т. д.

Кроме того, нельзя использовать для обогрева помещений электроприборы, которые не предназначены для этих целей. Также нельзя оставлять электрообогреватели без присмотра. С мороза не рекомендуется сразу же пить горячий чай и принимать горячий душ – организм должен адаптироваться к комнатной температуре.

Автомобилистам напомнили о необходимости строго соблюдать ПДД. Все узлы и агрегаты машины должны быть исправны. Также в багажнике всегда должны находиться буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки авто.

Между тем 1 февраля стало самым холодным днем в столице за всю зиму. Тогда минимальный термометр на опорной метеостанции ВДНХ показал -21 градус.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.