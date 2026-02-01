Синоптик Тишковец: воскресенье стало самым холодным днем в Москве с начала зимы

Воскресенье, 1 февраля, стало самым холодным днем в столице за всю зиму. Днем температура воздуха составит минус 18 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Под утро минимальный термометр на опорной метеостанции ВДНХ показал -21,0, что является самым морозным значением за всю зиму» — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это на 9 градусов холоднее, чем положено по климатической норме зимы. На Балчуге зафиксировали минус 20,2 градуса, на метеостанции МГУ — минус 21,2, а в Тушине — минус 21,7. В Подмосковье особенно холодно было в Волоколамске, где термометры показали минус 24,3 градуса.

Синоптик добавил, что в воскресенье температура воздуха в Москве не поднимется выше минус 15 — минус 18 градусов, а в области опустится до минус 15 — минус 20 градусов, что на 10-11 градусов ниже нормы. Показания барометров составят 744 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что минувшей ночью температура в Москве опустилась до минимальных значений с начала зимы.

