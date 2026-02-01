сегодня в 07:41

Морозы в столице окрепли до минимума с начала зимы

В Москве температура этой ночью опустилась до минимальных значений с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на базовой метеостанции столицы ВДНХ к 6 часам утра температура опустилась до минус 21 градуса. Этот показатель стал самым низким с начала декабря в мегаполисе.

Леус добавил, что также минимум зимы обновился в Санкт-Петербурге. В 6 часов утра термометры в Северной столице показали минус 17,8 градуса.

Предстоящей ночью температура в столичном регионе может опуститься до минус 22 — минус 20 градусов.

