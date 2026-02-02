Врач объяснила, почему нельзя закрывать лицо шарфом в морозную погоду

После январских холодов февраль продолжает удерживать низкие температуры: во многих регионах России сильные морозы продержатся по крайней мере до конца недели. Хотя такая погода может вызывать дискомфорт, настоящая зима имеет свои преимущества и положительно влияет на организм. Но находясь на улице в мороз, дышать лучше не через шарф, а носом, рассказала заявила врач-терапевт Елена Кудряшова. Об этом сообщает сайт MK.Ru .

По словам Кудряшовой, мороз может быть прекрасен, особенно в солнечные дни, так как он улучшает настроение, а от настроения зависит общее состояние. Кроме того, холод бодрит, и особенно приятно возвращаться в тепло после прогулки на морозе и насладиться горячим чаем или супом.

На вопрос о том, сколько времени можно проводить на улице при температуре минус 15-20 градусов без вреда для здоровья, врач ответила, что четких ограничений нет, и все индивидуально. Важно прислушиваться к своим ощущениям. Если человеку тепло и он активно двигается, а не стоит на месте, то прогулка может длиться несколько часов, особенно в безветренную погоду. При сильном ветре лучше сократить время пребывания на морозе.

Она также отметила, что лучше дышать через нос, так как холодный воздух проходит более длинный путь и успевает согреться, прежде чем попасть в легкие. Дыхание через рот увеличивает риск переохлаждения дыхательных путей.

Некоторые врачи рекомендуют дышать через шарф или платок в морозную погоду, и многие поступают именно так. Однако доктор не советует этого делать, поскольку на шарфе конденсируется влага, и холодные частицы могут быстрее охладить дыхательные пути и снизить иммунитет слизистых оболочек. Поэтому не следует закрывать рот и нос шарфом, а лучше научиться дышать носом.

