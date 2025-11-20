«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за тумана

сегодня в 10:11

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье и столице с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение объявили из-за тумана. Он появится в области и Москве ночью 21 ноября, утром 22 ноября.

Параллельно с этим в регионе «желтый» уровень погодной опасности действует до 00:00 22 ноября. Причина в гололедно-изморозевом отложении.

20 ноября в Москве и области будет от -1 до +1 градуса. Ожидается гололедица.

