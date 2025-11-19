сегодня в 16:47

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе на 3 дня

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за гололедно-изморозевого отложения. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Предупреждение действует до 00:00 22 ноября. На дорогах Московского региона местами ожидается гололедица.

Утром 21 ноября на дорогах столицы также будет гололед.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что текущая зима прогнозируется не очень холодной. Средняя температура воздуха составит около и больше нормы.

