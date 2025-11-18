Холодов не будет: Вильфанд рассказал о погоде этой зимой

«То есть средняя температура около и выше нормы. Уверенность в таком прогнозе около 65—68%. Это очень неплохая», — сказал специалист.

Однако, по сравнению с прошлым годом, будет значительно прохладнее. Зимние месяцы обещают быть неоднородными: в Москве будет много оттепелей, но и одновременно климатическая повторяемость температур -20 °С и ниже.

18 ноября в Московском регионе оказался побит рекорд тепла с 1940 года: столбики термометров поднялись до плюс 9,9 градуса. Одновременно в подмосковной Коломне утром была зафиксирована температура +10,1 градуса, еще один рекорд побит и в Можайске, где воздух прогрелся до +9 градусов.

В Московской области прогнозируют порывистый ветер и температуру + 8-10 градусов.

