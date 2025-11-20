20 ноября будет гололедица в Москве и области

Днем 20 ноября в Московском регионе будет от -1 до 1 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

20 ноября днем в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет. Местами возможна гололедица. Ветер южный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от трех до одного градусов мороза. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, гололедица. Ветер юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду.

19 ноября в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевого отложения. Он действует до 00:00 22 ноября.

