«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе из-за гололедицы
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 21:00 18 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
На некоторых трассах и дорогах может быть гололедица.
В среду в Московском регионе идет снег. Температура воздуха колеблется в пределах 10-8 градусов ниже нуля.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд сказал, что аномальные холода придут в Московскую область 18-19 декабря. Там ожидается от 15 до 21 градусов ниже нуля.