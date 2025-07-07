Средства ПВО за ночь ликвидировали 91 украинский БПЛА

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Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 91 украинский БПЛА над регионами за ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает Минобороны России.

20 БПЛА ВСУ сбили над Белгородской областью, 14 над Курской. Девять дронов уничтожили над Липецкой, по восемь над Брянской, Воронежской областями, и над Московским регионом.

Семь беспилотников сбили над Черным морем. По три БПЛА ликвидировали над Тверской, Ленинградской, Новгородской и Тамбовской областями.

Два дрона сбили над Орловской областью. По одному уничтожили над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили ночью восемь украинских БПЛА на подлете к Москве. Противник использовал БПЛА типа «Лютый».