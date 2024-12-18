Гидрометцентр РФ: снег, гололедица и холод будут в Московском регионе 18 декабря

Днем в среду в Москве и области будет от 10 до 8 градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Московском регионе 18 декабря будут снег и гололедица, а также облачная погода. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью в Москве и области ожидается от 17 до 15 градусов ниже нуля. Будет облачная погода с прояснениями, гололедица и снег. Ветер южный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ранее столбы света заметили на небе Санкт-Петербурга. Это произошло из-за низких температур и появления на высоте мельчайших частиц льда.