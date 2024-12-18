Столбы света заметили на небе Петербурга

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При низких температур на высоте образуются мельчайшие частицы льда. Они зарождаются в толще перистых облаков и затем начинают опускаться к земной поверхности.

Именно они создают эффект световых столбов, сказано в публикации.

Ранее москвичи увидели пик метеоритного потока Леониды.