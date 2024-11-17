Ночью 18 ноября москвичи увидят пик метеоритного потока Леониды

В Москве в ночь на 18 ноября будет виден пик метеоритного потока Леониды

Жители столичного региона в ночь на 18 ноября смогут наблюдать пик метеоритного потока Леониды, но яркость Луны может ухудшать видимость звездопада, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

«В ночь с 17 на 18 ноября метеорный поток Леониды достигнет своего пика, ожидается около 15 метеоров в час в зените. <…> Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Льва поднимается высоко», — говорится в сообщении планетария.

Ухудшить видимость звездопада может яркость на 98% полной Луны. Для более четкой видимости звездопада можно задействовать специальное оборудование — телескопы.

Метеоритный поток Леониды активизировался 6 ноября и продлится до 30 ноября включительно. Его пик приходится на ночь с 17 на 18 ноября. Быстрые белые вспышки на небе рождены остатками кометы 55P/Темпеля-Туттля. Раз в 33 года она приближается к Солнцу, и из-за этого меняется интенсивность звездного дождя.