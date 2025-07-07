Дрозденко: системы РЭБ подавили ночью украинские БПЛА в Ленинградской области
Системы радиоэлектронной борьбы успешно подавили украинские беспилотники ночью над Лужским районом Ленинградской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Жертвы отсутствуют. Никакие объекты не повреждены.
Дрозденко поблагодарил силы противовоздушной обороны за эффективную защиту неба.
Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь сбили 91 украинский БПЛА над регионами страны. Беспилотники были самолетного типа.