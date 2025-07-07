Специалист объяснила, почему опасно покупать разрезанные арбузы

При покупке арбуза не стоит допускать, чтобы продавец разрезал плод для демонстрации, что арбуз спелый. Неизвестно, насколько чистый нож и что им резали. Более того, покупать арбузы на трассе — это лотерея, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Довольно часто арбузы и дыни покупают кусками, например, половину ягоды. Пока вы везете кусок ягоды, в ней уже могут начать размножаться бактерии. Еще ни в коем случае нельзя, чтобы продавец разрезал арбуз или дыню, чтобы показать, что ягода спелая. Это вопрос гигиены, ведь мы не знаем, насколько чистый нож и что им резали до этого», — сказала Соломатина.

Она отметила, что покупать половину арбузов и дынь в супермаркетах можно при уверенности в том, что ягоды хранятся в надлежащих условиях. По словам врача, покупать бахчевые с рук, на трассе — это опасная лотерея.

Ранее Соломатина также посоветовала соблюдать умеренность в потреблении арбузов: оптимальной считается порция не более 500 граммов в день, а для некоторых людей достаточно и 300 граммов. Разрезанный арбуз следует хранить исключительно в холодильнике, избегая длительного нахождения в тепле.