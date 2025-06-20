Россиянам напомнили, как избежать отравления арбузом

По ее словам, не стоит рисковать, покупая арбузы в несанкционированных местах, например, у торговцев на обочинах дорог. В настоящее время действуют четкие требования к реализации бахчевых культур. Безопаснее всего приобретать их в надежных точках, где могут предоставить документы, подтверждающие происхождение продукции.

Эксперт рекомендует не брать плоды с дефектами, такими как вмятины и трещины, поскольку они могут быть заражены бактериями и грибками. Не рекомендуется приобретать разрезанные арбузы, особенно если они хранились вне холодильника.

Перед употреблением арбуз следует тщательно вымыть, используя мыло и соду, добавила врач. Это необходимо для удаления с поверхности кожуры возможных остатков пестицидов, которыми обрабатывали плод. По этой же причине, как отмечает специалист, не стоит есть мякоть, находящуюся непосредственно возле корки.

Соломатина также посоветовала соблюдать умеренность в потреблении арбузов: оптимальной считается порция не более 500 граммов в день, а для некоторых людей достаточно и 300 граммов. Разрезанный арбуз следует хранить исключительно в холодильнике, избегая длительного нахождения в тепле.

«Учитывайте и совместимость с другими продуктами. Не рекомендуется употреблять арбуз после тяжелой пищи, особенно после мяса, так как это может вызвать дискомфорт в желудке», — заключила врач.