Лавров: проблема с увеличивающимся госдолгом США выходит из-под контроля

Увеличение государственного долга Соединенных Штатов вышло из-под контроля. Доверие к национальной валюте страны, доллару, было подорвано в результате введения незаконных экономических ограничений, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда принимал участие в сессии саммита БРИКС в формате «аутрич», сообщает ТАСС .

Благодаря пандемии ковид проявилось большое количество недостатков мировой торгово-финансовой системы. С большей скоростью произошла ее фрагментация, отметил глава МИД РФ.

Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась после введения незаконных экономических ограничений, а также применения Западом доллара в качестве оружия для «наказания». В результате доверие к валюте США, как к когда-то надежному средству для проведения платежей, подорвалось, добавил Лавров.

Другой плохой фактор — значительное увеличение долговой нагрузки. Лавров отметил, что с 2011 года число стран с большим уровнем задолженности увеличилось с 22 до 59. Таким образом, развивающиеся государства направляют на обслуживание долга большее количество средств, чем инвестируют в себя.

«Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», — сказал глава МИД РФ.

Саммит БРИКС проводится в бразильском Рио-де-Жанейро. Он проходит с 6 по 7 июля. Россию на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.