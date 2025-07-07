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Средства ПВО сбили ночью 8 украинских беспилотников на подлете к Москве

Средства ПВО ликвидировали ночью восемь украинских беспилотников на подлете к Москве. ВСУ применяли БПЛА типа «Лютый», сообщает SHOT .

Жители подмосковных Сергиева Посада и Краснозаводска поделились, что в пятом часу утра слышали звуки проходящего мимо беспилотника ВСУ. Затем раздались несколько сильных взрывов.

Очевидцы рассказали, что беспилотники ВСУ шли на низком расстоянии к земле. Суммарно раздались примерно 10 взрывов рядом с одним из местных предприятий.

Ранее силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронеже. По предварительной информации, никто не пострадал.