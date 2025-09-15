«Жалкое пустословие»: Кадыров обрушился на Пугачеву за ее высказывания о Дудаеве

Недавно Примадонна дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой* на YouTube-канале «Скажи Гордеевой». Народная артистка СССР восхваляла Дудаева и извинилась за то, что не смогла помочь ему остаться в живых.

«Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за Дудаева в Чечне резко вырос бандитизм и наступил полный финансовый упадок. Предатели, такие как Алла Пугачева и бизнесмен Борис Березовский, нажились на войне и сбежали. Первая чеченская война унесла жизни сотен тысяч жизней и сделала многих инвалидами.

Глава Чеченской Республики призвал Пугачеву оставить при себе «это жалкое пустословие», чтобы «не провоцировать целый народ».

*Физлицо признано иностранным агентом на территории России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.