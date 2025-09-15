С Пугачевой требуют 1,5 млрд рублей из-за восхваления террориста Дудаева

Недавно Примадонна дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой* на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

Судебный иск против исполнительницы хита «Позови меня с собой» подал адвокат Александр Трещев. По его мнению, певица оскорбила не только его лично, но и других ветеранов боевых действий своими высказываниями о Дудаеве, которого она назвала «порядочным человеком», а также критикой действий властей РФ. Помимо этого, в интервью Пугачева извинилась за то, что не смогла помочь Дудаеву остаться в живых.

В связи с этим Трещев требует от исполнительницы компенсацию морального вреда в размере 1,5 млрд рублей. В случае успешного исхода судебного разбирательства он планирует передать все полученные средства на благотворительность в пользу ветеранов боевых действий, оставив себе символическую сумму в размере 1 рубля.

*Физлицо признано иностранным агентом на территории России.

