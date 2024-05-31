Заворотнюк перепробовала все методы лечения глиобластомы головного мозга

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Актриса Анастасия Заворотнюк в последнее время лечилась в частной клинике бесплатно, она перепробовала все методы лечения глиобластомы головного мозга, сообщает SHOT .

Медики не брали с семьи деньги из-за уважения и любви к артистке.

В частной клинике звездной пациентке провели две операции. Еще семья решила попробовать экспериментальный метод. Заворотнюк изготовили индивидуальную вакцину на основе ее раковых клеток, чтобы иммунная система организма начала атаковать опухоль.

Также клетки опухоли актрисы сдавали и в Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта в столице. Там ученые пытались подобрать вирусы, способные разрушить рак.

Указанные способы, по словам врачей, сначала работали. Артистке удалось значительно продлить жизнь при этом диагнозе. Но ситуация со здоровьем ухудшилась 6 месяцев назад.

Последние дни актриса провела в хосписе. Она ушла из жизни на руках у мужа, фигуриста Петра Чернышева, который боролся за нее несколько лет.

53-летняя Анастасия Заворотнюк умерла вечером 29 мая после продолжительной болезни. На протяжении многих лет звезда ситкома «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой головного мозга.