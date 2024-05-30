Mash: Анастасия Заворотнюк умерла в больнице

В это время мама и дочь артистки были дома в коттеджном поселке Крекшино. Днем им позвонили из медучреждения и сообщили, что Заворотнюк плохо себя чувствует.

Также врачи попросили семью срочно приехать. Родственники бросили все дела и поехали в больницу.

О смерти Анастасии Заворотнюк сообщили 30 мая. Ее состояние резко ухудшилось за две недели до смерти. Долгое время актриса боролась с раком головного мозга.

Актриса прославилась благодаря комедийному сериалу «Моя прекрасная няня». А в личной жизни она нашла свое счастье с фигуристом Петром Чернышевым, от которого в 2018 году родила долгожданную дочь Милу.