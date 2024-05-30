Умерла Анастасия Заворотнюк: что известно о долгой борьбе с болезнью

30 мая появилось сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк после продолжительной болезни. В материале РИАМО рассказываем о том, как актриса боролась с болезнью и чем запомнилась зрителям.

Актриса Анастасия Заворотнюк перестала появляться на телеэкранах в 2019 году. Ее исчезновение из медиапространства породило множество слухов и домыслов, а в 2020 году стало известно, что у актрисы страшный диагноз — глиобластома. Больше четырех лет Анастасия и ее семья боролись с болезнью, при этом родные и врачи практически ничего не сообщали о состоянии звезды и не давали интервью. О здоровье Заворотнюк изредка писала старшая дочь Анна в своем микроблоге, за которым следила вся страна.

История болезни Анастасии Заворотнюк

Фото - © Фотобанк Лори

Всероссийскую любовь и известность Анастасии Заворотнюк принес сериал «Моя прекрасная няня», и многие ее коллеги говорили, что именно работа в этом проекте подкосила здоровье актрисы. Анастасия трижды выходила замуж, но свое счастье нашла с фигуристом Петром Чернышевым, от которого в 2018 году родила дочь Милу. Также у Заворотнюк есть дочь Анна и сын Майкл от Дмитрия Стрюкова.

Первые предположения о болезни актрисы появились в 2019 году. Тогда младшей дочери звезды не было и года. В СМИ сообщали, что в 47 лет актриса серьезно заболела, отменила спектакли и перестала появляться на публике. В 2020 году был поставлен страшный диагноз — глиобластома (самая агрессивная форма опухоли мозга). Как сообщается на сайте национального медико-хирургического центра имени Пирогова, это опухоль IV степени злокачественности, которая не поддается полному излечению: пока никто в мире не обладает такой методикой. При таком диагнозе все возможное лечение (операция, химиотерапия, лучевая терапия) направленно на продление сроков и улучшение качества жизни больного. Средняя продолжительность жизни в этом случае — от года до полутора лет с момента обнаружения опухоли. Эта же болезнь унесла жизни Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского и Михаила Задорнова.

Известно, что в Институте молекулярной биологии РАН для Анастасии в 2020 году разработали экспериментальную терапию. Член-корреспондент РАН, профессор и заведующий лаборатории пролиферации клеток Петр Чумаков в 2021 году рассказывал журналистам, что у Заворотнюк все не так плохо, как обычно бывает у пациентов с глиобластомой, и у нее хорошая тенденция. Но на тот момент инновационное лекарство артистке не давали, произошли ли какие-то изменения — неизвестно.

Что было известно о состоянии Анастасии Заворотнюк

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Анастасия Заворотнюк с этим диагнозом жила почти пять лет. Осенью 2022 года звезда «Моей прекрасной няни» легла в частную онкологическую клинику, где провела пять месяцев. В конце февраля 2023 года сообщалось, что Анастасию выписали из клиники, но о нынешнем состоянии ее здоровья родные ничего не сообщают. Единственной весточкой стал блог дочери Анны, где девушка недавно сообщила, что мама «болеет очень сильно».

«Мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», — написала девушка в Instagram*.

Известно лишь, что Заворотнюк проходила лечение в России: она перенесла трепанацию черепа и в конце 2023 года находилась в своем доме в Крекшино.

Затворничество Анастасии и ее семьи

Фото - © Фотобанк Лори

С момента исчезновения Заворотнюк с экранов и из публичного пространства ее семья просила не манипулировать состоянием актрисы, не плодить слухи, а просто сопереживать и искренне помолиться за Анастасию. Близкие актрисы опровергали все домыслы. Муж звезды Петр Чернышев также не комментировал состояние жены и на долгое время так же исчезал из публичного поля. Но осенью 2023 года фигурист вышел на лед вместе с 5-летней дочерью — голубоглазой белокурой Милой.

Какие слухи породило полное молчание семьи Заворотнюк

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Молчание семьи Заворотнюк породило множество слухов. С самого начала обнаружения недуга в СМИ и социальных сетях всплывала информация о том, что актриса в коме или была введена в искусственную кому, что у нее парализована часть тела и у нее проблемы со слухом и зрением. Звезду однажды даже похоронили или говорили прямо противоположное — что она идет на поправку и у нее ремиссия.

Нашлись и те, кто вовсе не верит в болезнь Анастасии Заворотнюк: некоторые уверены, что болезнь выдумана, чтобы спрятаться от общества и уйти от уплаты налогов и долгов. Такие версии выглядят неправдоподобными, ведь как раз в июне 2023 года на Заворотнюк завели дело из-за неуплаты налогов на сумму около 170 тысяч рублей. А ранее у нее конфисковали автомобиль.

Пока Анастасия боролась с болезнью, близкие ее поддерживали и старались оградить актрису от сплетен и повышенного внимания.

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Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года

Фото - © РИА Новости

О смерти Анастасии Завортнюк 30 мая появилась информация на ее официальной странице в «Вконтакте». Ей было 53 года.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», — говорится сообщении.

Дочь Анастасии Заворотнюк в социальных сетях подтвердила смерть матери, написав: «Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь».

О месте и времени прощания с актрисой будет сообщено дополнительно.