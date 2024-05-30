Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось 2 недели назад

За две недели перед смертью у актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось состояние здоровья, сообщает SHOT .

Ее дочь Анна прилетела к матери из Дубая.

Заворотнюк умерла прошлой ночью. Она страдал от рака головного мозга.

«Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной», — написала Анна в соцсетях.

В 2018 году 47-летняя актриса родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева. Зачатие произошло с помощью ЭКО. Рак мозга у нее нашли после рождения ребенка.

В конце прошлого года Заворотнюк прошла курс дорогостоящего лечения, но глиобластома не отступала.

По предварительной информации, место и время прощания с Заворотнюк скажут в четверг вечером.