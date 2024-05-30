Актриса Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни

В возрасте 53 лет ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк, сообщается в группе ее поддержки в VK.

Она долгое время боролась с раком головного мозга.

«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил», – написали в соцсетях ее близкие.

Они отметили, что актриса всегда чувствовала и очень ценила оказываемую ей поддержку.

Предварительно, место и время прощания с артисткой будут озвучены в четверг вечером.

В 2020 году у Заворотнюк обнаружили опухоль головного мозга – глиобластому, до самой смерти она боролась с онкозаболеванием. Все это время практически ничего не было известно о состоянии звезды. Родные и близкие актрисы не хотели обсуждать на публике ее болезнь.

Осенью 2022 года Заворотнюк легла в частную онкологическую клинику, где провела 5 месяцев. О том, как себя чувствует звезда, изредка рассказывала ее дочь Анна.

Популярность Заворотнюк получила благодаря съемкам в сериале «Моя прекрасная няня». Она также снялась в фильмах «Служебный роман. Наше время», «Код апокалипсиса» и др.