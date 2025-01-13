Завершается вывоз замазученного песка с пляжей Анапы

На пляжах Анапы заканчиваются работы по вывозу замазученного грунта, темпы подвоза загрязненного песка на основную точку сбора сильно уменьшились, сообщает оперштаб Краснодарского края .

В начале января на точке сбора в устье реки Можепсин была гора песка с нефтепродуктами. Ее высота составляла свыше 10 м.

На сегодняшний день большую часть грунта вывезли на площадку временного хранения в хутор Воскресенский. Он на пляже больше не накапливается. Из-за этого уменьшается число задействованной в сборе загрязненного песка техники.

На многих участках пляжа работники и волонтеры перешли к деликатной уборке. Они просеивают песок, чтобы отделить его от застывших капель мазута.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС. На месте трудится множество волонтеров из разных уголков страны, они спасают птиц и убирают выброшенный на берег мазут.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал, как ведутся работы по уборке мазута с побережья Крыма. Для защиты многочисленных птиц в районе бухты Омега (Круглая) были установлены специальные боновые заграждения.