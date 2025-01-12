Губернатор Севастополя показал кадры работ по уборке мазута с побережья Крыма

Специалисты Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры продолжают ликвидировать последствия разлива мазута в Керченском проливе, которые дошли до крымского побережья. Губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале показал кадры по уборке территорий.

На территории пляжа «Парус», береговой зоны до Андреевки и СТ «Берег» в субботу проводились масштабные очистные работы. Общий объем утилизированного загрязненного мазутом грунта достиг внушительной цифры — 148,63 тонны, причем только за 11 января было вывезено 0,46 тонны.

Особую благодарность заслуживают спортсмены из Федерации бокса Севастополя. Их неоценимая помощь позволила справиться с самой трудоемкой частью работы — транспортировкой тяжелых мешков с загрязненным грунтом. Сегодня эти отзывчивые ребята продолжают помогать с перемещением почти 500 мешков с пляжей Качи до лодок, демонстрируя истинный пример общественной поддержки в борьбе с экологической проблемой.

Ветеринары продолжают заботиться о пострадавших пернатых — 17 птиц сейчас проходят реабилитацию в государственной клинике, а значительная часть уже была транспортирована в природный парк.

Для защиты многочисленных птиц в районе бухты Омега (Круглая) были установлены специальные боновые заграждения — это совместная инициатива Морспасслужбы и Спасательной службы Севастополя.

В районе Голубой бухты развернулась активная волонтерская деятельность. Для добровольцев создали комфортные условия работы: установлена просторная палатка для отдыха и переодевания, предоставляются все необходимые средства индивидуальной защиты и рабочий инвентарь без какой-либо платы.

Создан официальный чат взаимопомощи в Севастополе — Единый чат волонтеров, где доступна вся важная информация. Участники могут получить бесплатные средства защиты и присоединиться к очистке побережья.

В случае обнаружения загрязнений мазутом или пострадавших птиц необходимо обратиться по номеру 112. Желающие внести свой вклад в волонтерскую деятельность могут зарегистрироваться, позвонив по номеру +7 (8692) 41-70-51. Координацию всей добровольческой деятельности осуществляет штаб общественной поддержки через централизованную систему.

Ранее сотрудники МЧС России показали, как устраняют последствия разлива мазута на Черноморском побережье.