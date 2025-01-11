Специалисты продолжают ликвидацию мазута на Черноморском побережье

На Черноморском побережье продолжается работа по ликвидации мазута. Специалисты трудятся в Краснодарском крае, Анапе и Темрюкском районе, в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС России.

220 км берега обследуют в Краснодарском крае. На данный момент обнаружили единичные выбросы мазута от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Веселовка и Волна. Также разлив нефтепродуктов обнаружили в районе кормы «Волгонефть 239» — его площадь 2 800 «квадратов».

В Анапе и Темрюкском районе обследуют 63 км берега, вывезли 155 274 тонны загрязненного грунта и песка. Работа кипит в Крыму, где за сутки обследовали 548 км берега от Керчи до Черноморского района. В том числе работали два вертолета МЧС Ми-8 и 10 судов.

В результате на полуострове очистили более 146 км берега, собрали свыше 342 тонн загрязненного песка и грунта, вывезли более 345 тонн. В Севастополе обследовали 165 км между поселками Ласпи и Андреевка, вывезли 145 тонн грязного грунта и песка.

Ранее известный ветеринарный врач из Кузбасса и специалист в области орнитологии Светлана Яковлева отправилась на Черноморское побережье для спасения птиц от мазута. Фотографии своего путешествия она опубликовала в соцсетях, а на странице кемеровского центра помощи диким и экзотическим животным, с которым она долгое время работает, появилось соответствующее сообщение.

В декабре затопление двух танкеров, перевозивших мазут, привело к серьезному экологическому кризису на Черном море. Из-за загрязнения воды и почвы происходит массовая гибель птиц и других обитателей водоемов. Тысячи добровольцев направляются на юг России, чтобы помочь в ликвидации последствий катастрофы.