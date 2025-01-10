Врач-орнитолог из Кузбасса спасает птиц от мазута в Анапе

Известный ветеринарный врач из Кузбасса и специалист в области орнитологии Светлана Яковлева отправилась на Черноморское побережье для спасения птиц от мазута, сообщает Сiбдепо .

Светлана — одна из немногих орнитологов среди ветеринаров региона, и к ней привозят лечить своих питомцев даже из других городов. Она также сотрудничает с Центром по спасению диких и экзотических животных при КемГУ. Его сотрудники ежегодно заботятся о десятках пернатых, попавших в бедственное положение, а затем выпускают их на волю.

Фотографии своего путешествия на поезде и самолете Светлана опубликовала в своих соцсетях, а на странице кемеровского центра помощи диким и экзотическим животным, с которым она долгое время работает, появилось соответствующее сообщение.

«Итак, не стерпев, от нас в Анапу тоже едет наш посланец-волонтер, ветеринарный врач, лечить и реабилитировать птиц. Говорят, что тяжело и работы очень много, и конца края ей не видно. Будут репортажи и новости из первых уст, желаем Светлане сил, терпения и не пострадать самой в процессе», — отметили сотрудники центра.

В декабре затопление двух танкеров, перевозивших мазут, привело к серьезному экологическому кризису на Черном море. Из-за загрязнения воды и почвы происходит массовая гибель птиц и других обитателей водоемов. Тысячи добровольцев направляются на юг России, чтобы помочь в ликвидации последствий катастрофы.