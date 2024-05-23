Замначальника подмосковного УФСИН Талаева задержали из-за взятки

Заместителя начальника УФСИН по Московской области Владимира Талаева задержали по подозрению в получении взятки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Талаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору). Он арестован на 1 месяц 29 суток, то есть по 20 июля 2024 года.

Следствие утверждает, что Талаев получил деньги от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД».

По информации SHOT, Талаев в ведомстве отвечал за закупки. Он закупал все — от вещей для служебных собак до имущества для личного состава.

В этот же день по делу о взятке арестовали начальника Главного управления связи ВС РФ и замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его отправили под стражу на 2 месяца.