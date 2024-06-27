Замдиректора компании, управляющей сгоревшим зданием во Фрязине, отправили в СИЗО

Щелковский суд отправил замдиректора компании «Исприн» Юрия Фомина в СИЗО до 24 августа по делу о крупном пожаре во Фрязине, сообщает SHOT .

По версии следствия, Фомин и его сообщники сдавали помещения в аренду, получали деньги, но при этом техническое состояние здания их не заботило. Многие сотрудники постоянно жаловались на неработающие туалеты и лифты, проблемы с канализацией, частые отключения электричества и отсутствие отопления.

Отмечается, что ответственные лица не следили и за состоянием проводки. Фомин заявил, что компания не обязана была следить за ней, так как не является владельцем здания, а только лишь управляющей.

24 июня днем в высотном здании во Фрязине произошел пожар. По предварительным данным, погибло 6 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара находился в тяжелом состоянии в больнице.

«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — заявил глава региона.