В Волоколамске проводят неделю информирования о диспансеризации

Неделя информирования о важности диспансеризации и профилактических медицинских осмотров проходит в Волоколамске с 19 по 25 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Всероссийская неделя информирования о важности диспансеризации и профилактических медицинских осмотров проходит с 19 по 25 октября. Диспансеризация включает профилактический осмотр и дополнительные обследования для оценки здоровья. Она помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и способствует снижению смертности.

Участковый врач-терапевт Волоколамской больницы Алтынай Абишева отметила, что особенно важно проходить диспансеризацию людям старше 40 лет, у которых начинают появляться хронические заболевания, в том числе гипертония, сахарный диабет и онкологические патологии.

«Многие болезни, включая сердечно-сосудистые, онкологические и респираторные, могут протекать бессимптомно на ранних стадиях. Диспансеризация позволяет выявить их до появления серьезных осложнений», — рассказала Алтынай Абишева.

По результатам обследования составляют индивидуальный план профилактики с рекомендациями по питанию, физической активности, отказу от курения и приему лекарств. Если выявлено заболевание, можно сразу начать лечение, что повышает шансы на успешный исход. Врач подчеркнула, что ежегодная проверка здоровья — важная часть здорового образа жизни.

Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по единому номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.