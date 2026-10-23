Нарколог Минздрава Подмосковья объяснил важность диспансеризации для курильщиков

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, какие обследования важны для курильщиков. Рекомендации подготовлены в рамках Недели информирования о важности диспансеризации и профосмотров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере напомнили, что курильщики подвержены повышенному риску различных заболеваний. Осмотр должен начинаться с консультации терапевта: врач проведет анкетирование для оценки рисков, прослушает легкие и сердце, проверит наличие нехарактерных хрипов и шумов.

«Для любого курильщика, вне зависимости от того, как давно и сколько он курит, флюорография или рентгенография органов грудной клетки — обязательный скрининг», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По словам врача, такое обследование позволяет выявить туберкулез, скрытые воспаления и выраженные изменения тканей. Важно также проверить сердечно-сосудистую систему: измерить артериальное давление и сделать ЭКГ в покое для оценки сердечного ритма и выявления скрытой ишемии. Холдин отметил, что никотиновый спазм сосудов способствует раннему развитию гипертонии.

Курильщикам необходимо контролировать уровень холестерина и глюкозы в крови. Как пояснил нарколог, у употребляющих табак чаще развиваются атеросклероз и сахарный диабет, выше риск образования тромбов.

При большом стаже курения, постоянном кашле, одышке или нехватке воздуха терапевт направит пациента на углубленную диагностику. Отказаться от табака не поздно в любом возрасте, но чем раньше это произойдет, тем лучше. Если самостоятельно бросить курить не удается, за помощью можно обратиться к специалистам Московского областного клинического наркологического диспансера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.