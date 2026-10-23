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Пассажир погиб при опрокидывании автомобиля под Луховицами

Происшествия

Один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП в Луховицком городском округе Подмосковья в четверг вечером, сообщает «Сайт MK.Ru».

Авария произошла возле села Матыра около 20:00. Автомобиль съехал с трассы в кювет и перевернулся.

Пассажир машины погиб в результате аварии.

Среди двух пострадавших — 16-летний подросток.

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