Кардиохирурги центра Рошаля спасли новорожденного с опухолями сердца

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля провели две операции новорожденному с множественными опухолями сердца. Мальчика выписали под амбулаторное наблюдение, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила мальчика в центр имени Л. М. Рошаля в первые часы жизни в крайне тяжелом состоянии. У ребенка выявили множественные рабдомиомы — опухоли обоих желудочков сердца, а также опухоли головного мозга. Одно из образований перекрывало выход из левого желудочка в аорту. Полное закрытие просвета остановило бы поступление крови в большой круг кровообращения, поэтому требовалась экстренная операция.

«Состояние пациента было практически критическим. За все время лечения мы выполнили новорожденному две операции. В ходе первой операции удалили опухоль из выходного отдела левого желудочка в условиях искусственного кровообращения на остановленном сердце», — рассказал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.

После вмешательства состояние мальчика значительно улучшилось, однако ему потребовалось длительное лечение. Множественные образования в области межжелудочковой перегородки затрагивали проводящую систему сердца и вызывали нарушения ритма. Врачи подобрали лечение и во время второй операции установили электрокардиостимулятор. Он помог предотвратить срывы ритма и обеспечить нормальную работу сердца.

Сейчас состояние ребенка удовлетворительное. Его выписали под амбулаторное наблюдение врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.