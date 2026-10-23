Производители воды и хлопьев поддержат «Народный трейл» в Истре

Подмосковные производители станут партнерами забега «Народный трейл», который пройдет 4 ноября, в День народного единства, в Истре. Спортивную инициативу также поддержит региональный минсельхозпрод, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Партнерами соревнования по бегу по пересеченной местности выступят компания, выпускающая артезианскую питьевую и минеральную воду «Ново-Иерусалимская», и производитель овсяных хлопьев торговой марки «Геркулес».

«Мы поддерживаем инициативы, направленные на развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни. Особенно ценно, что к этой работе присоединяются наши сельхозтоваропроизводители», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В 2026 году «Народный трейл» посвящен татарскому народу. Забег объединит опытных бегунов, любителей и детей. Для взрослых предусмотрены дистанции 20, 10 и 5 км. Впервые в программу включат «Забег за тюбетейкой» на 3 км. Для юных участников организуют отдельные старты на 500 м и 1 км.

Соревнование пройдет на территории отеля Hilton Garden Inn Новая Рига в деревне Кострово муниципального округа Истра.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.