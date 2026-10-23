В Подмосковье за три года обеспечили жильем более 3,5 тыс детей-сирот

Более 3,5 тыс. детей-сирот в Московской области получили жилье за три года, свыше 2,6 тыс. из них выбрали жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Программа жилищных сертификатов, запущенная в Подмосковье в 2023 году, стала основным способом обеспечения детей-сирот жильем. Получатели самостоятельно выбирают квартиру и городской округ для проживания.

«За три года жильем обеспечены более 3,5 тысяч детей-сирот, из них более 2,6 тысячи выбрали сертификаты. Мы ушли от формального подхода, когда ребенок просто ждет квартиру, подобранную за него», — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Подмосковье первым в России внедрило этот механизм для детей-сирот. Сертификат можно получить с 18 лет — на пять лет раньше федеральной нормы. По данным министерства социального развития региона, в 2023 году сертификаты выбирали 36% получателей, а к 2026 году их доля превысила 90%.

С начала 2026 года жильем обеспечили 702 ребенка-сироты. Из них 638 человек воспользовались сертификатами для самостоятельной покупки квартир. Всего в 2026 году планируют обеспечить жильем 967 детей-сирот, в том числе 852 — с помощью сертификатов.

Сертификат позволяет купить квартиру на первичном или вторичном рынке в любом городском округе Подмосковья. Получатель может доплатить собственные средства за дополнительную площадь. Сумму сертификата рассчитывают исходя из норматива 33 кв. м и стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете.

Каждую сделку сопровождает куратор — от выбора места проживания до подписания документов. В министерстве отметили, что это снижает риски для молодых людей, впервые покупающих недвижимость. Подмосковье остается одним из лидеров страны по обеспечению детей-сирот жильем, а получение сертификата с 18 лет позволяет им раньше начать самостоятельную жизнь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.