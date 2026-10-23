Эксперт Петр Анурин: школы будущего станут точками общественной жизни Москвы

На развитие столичного образования, включая школы будущего в ближайшие три года из столичного бюджета направят 2,5 трлн рублей. В 2027 году на эти цели выделят 801,3 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС .

«Главный приоритет — обеспечение качественного и доступного образования мирового уровня и масштабное обновление образовательной инфраструктуры», — заявил Собянин.

Реконструкция и строительство школ и детских садов позволит обеспечивать новыми учебными местами порядка 92 тыс. юных москвичей ежегодно.

В сентябре 2026 года открылись сразу 100 обновленных зданий по программе «Моя школа», в планах на 2027-й — приведение в порядок еще 85. В столице приступили к проектированию и строительству 11 из 15 школ будущего — современных образовательных пространств.

Всего в ближайшие три года планируется возвести 150 объектов образования, в том числе 26 за счет городского бюджета и 124 — на деньги инвесторов.

Архитектор и градостроитель Петр Анурин подчеркнул, что школы будущего могут стать универсальными общественными пространствами.

«Проект „школ будущего“ — интересен прежде всего сменой типологической парадигмы: от привычной коридорно-кабинетной модели к пространственно-развитой структуре с площадями, улицами и рекреационными зонами», — пояснил архитектор и градостроитель Петр Анурин

Он добавил, что, профильные центры (научно-лабораторный, спортивно-оздоровительный и творческо-проектный) закладывают основу для вариативных образовательных траекторий, и это архитектурно ценно само по себе

«Отдельного внимания заслуживает вопрос возможного использования этих пространств за пределами учебного процесса. Площади, улицы и рекреационные узлы задуманы как среда для школьников, но по своей геометрии и масштабу они не обязательно остаются таковыми — в дальнейшем они могли бы стать универсальными общественными пространствами», — сказал Анурин

По его словам, во внеучебное время здесь можно было бы разместить кружки и секции, вечерние творческие мастерские, спортивные группы, лектории, семейные клубы.

«Тогда школа превращается в „третье место“ — не дом и не работа, а точка общественной жизни района, куда приходят не по обязанности, а по желанию», — уточнил Анурин.

Ранее глава столичного Комплекса Градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, как новые соцобъекты влияют на формирование комфортной городской среды.

«Новые социальные объекты формируют комфортную городскую среду в шаговой доступности, снижают маятниковую миграцию, разгружают существующие учреждения и создают новые точки притяжения для жителей. За девять месяцев 2026 года построено и сдано в эксплуатацию 69 объектов социальной направленности. Среди них преобладают учреждения образования — 47 зданий школ, детских садов и образовательных комплексов, которые обеспечили город почти 21 тыс. мест для школьников и дошкольников. Наряду с ними построили шесть объектов культуры, пять объектов здравоохранения и 11 спортивных объектов. География строительства охватывает все административные округа Москвы», — отметил Владимир Ефимов.