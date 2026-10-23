сегодня в 11:58

13-летний школьник погиб в квартире на востоке Москвы

В доме на востоке Москвы нашли тело 13-летнего школьника со следами насильственной смерти, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Трагедия произошла в 19:30 на Амурской улице. Мальчика нашли мертвым в его квартире.

По предварительной информации, школьник покончил с собой.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.