Инвестор судится за участок под аквапарк в Приморском районе Петербурга

ООО «XXI век» через суд добивается получения прав на землю для завершения строительства спортивно-развлекательного комплекса на пересечении улиц Шаврова и Королева. Стройка стоит больше десяти лет, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В 2011 году город выделил инвестору около 4,4 гектара. К лету 2014 года компания планировала открыть спорткомплекс, аквапарк, луна-парк, теннисные корты, фитнес-зал и гостиницу на 25 номеров. Власти продлевали сроки, но в 2016 году расторгли инвестдоговор, а в 2019-м — договор аренды.

Недострой остается собственностью ООО «XXI век», но прав на землю у компании нет. Инвестор просит суд предоставить участок для завершения работ. Следующее заседание по делу № А56–7531/2026 назначено на 25 ноября. По данным Rusprofile, компания находится в процессе банкротства.

В комитете по имущественным отношениям подтвердили: «земельный участок находится в собственности Санкт-Петербурга, третьим лицам не предоставлен».

На площадке остаются мусор и неогороженный котлован с водой. Комитет по контролю за имуществом сообщил, что после проверки в мае 2025 года демонтировал незаконно размещенные объекты, кроме недостроя: на него действуют судебные ограничения. Ведомство попросило районную администрацию и городскую инспекцию ограничить доступ. За содержание и безопасность территории отвечает администрация Приморского района.

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