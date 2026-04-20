Закат Земли на Луне: экипаж Artemis II показал редкое космическое явление

Командир миссии Artemis II Рид Уайзман опубликовал видео редкого космического явления — так называемого Earthset, когда Земля скрывается за горизонтом Луны. Кадры были сняты во время облета спутника с борта корабля Orion. Экипаж не высаживался на поверхность Луны, а совершил пилотируемый облет и благополучно вернулся на Землю, сообщает «Фонтанка» .

По словам Уайзмана, для съемки использовался обычный смартфон — iPhone 17 Pro Max с 8-кратным зумом. Командир миссии уточнил фокусное расстояние около 200 миллиметров и режим 8x. NASA также зафиксировало этот момент в официальных материалах: Earthset был снят через окно Orion 6 апреля в 18:41 по восточному времени. На опубликованном изображении Земля уходит за кратерированную поверхность, а на освещенной стороне планеты виден район Австралии и Океании.

Миссия Artemis II стала первой пилотируемой лунной экспедицией NASA со времен программы Apollo. Она стартовала 1 апреля 2026 года и завершилась приводнением 10 апреля у побережья Калифорнии. На борту Orion находились командир Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. Всего полет продлился десять дней.

NASA отдельно подчеркивает, что во время этой экспедиции экипаж установил новый рекорд дальности для пилотируемых полетов — людей никогда не отправляли так далеко от Земли. Успешное завершение миссии Artemis II открывает путь к следующим этапам лунной программы, включая планируемую высадку астронавтов на поверхность Луны.

