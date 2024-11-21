Захарова назвала фейком публикации о якобы постановке со звонком на брифинге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком публикации о том, что телефонный звонок, который ей поступил во время брифинга, якобы был частью некой постановки, сообщает ТАСС .

Она назвала упреки в том, что ситуация со звонком была якобы постановочной, «некомпетентными и ложными». Захарова отметила, что берет с собой телефон на все брифинги, так как ей нельзя быть вне информационной повестки.

«Отслеживаю ее по лентам новостей и в личных сообщениях», — отметила Захарова.

Он добавила, что когда тема настолько срочная, ей приходится отвечать на звонки даже в прямом эфире.

21 ноября во время брифинга Захаровой позвонили на мобильный телефон. По ее словам, звонок касался темы «противоречивых материалов» в Сети.

Ранее предполагалось, что Захаровой позвонили с просьбой не комментировать «удар баллистическими ракетами».