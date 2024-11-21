«Интриги никакой нет»: Захарова прокомментировала внезапный звонок на брифинге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что 21 ноября во время брифинга ей поступил звонок на мобильный телефон. По словам дипломата, он был связан с уточнением по теме «противоречивых материалов» в Сети, сообщает ТАСС .

Спикер дипведомства отметила, что до брифинга были вопросы про противоречивые материалы, появившиеся в Интернете. По словам Захаровой, она уточнила у экспертов, «наша ли эта тема».

«Ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — сказала Захарова.

Судя по трансляции, Захаровой позвонили с просьбой не комментировать «удар баллистическими ракетами». До этого украинские СМИ утверждали, что Россия якобы ударила по заводу в Днепре межконтинентальной баллистикой, тем самым впервые в истории применив такое оружие в военных целях.