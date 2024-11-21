Захаровой позвонили и попросили не комментировать удар баллистическими ракетами

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Захаровой позвонили с просьбой не комментировать удар баллистическими ракетами

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой позвонили в ходе брифинга с просьбой не комментировать удары баллистическими ракетами. Трансляцию вел телеканал RT на платформе RuTube.

В ходе брифинга спикеру дипведомоства поступил звонок на телефон, и она сняла трубку. Собеседник попросил Захарову не комментировать удар баллистическими ракетами.

«Удар баллистическими ракетами, о чем <…> стали говорить, не комментируйте», — сказали по телефону.

21 ноября украинские СМИ начали утверждать, что Россия якобы могла впервые в истории применить экспериментальную межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж» для удара в военных целях. На Украине заявляли, что этими ракетами поразили завод «Южмаш» в Днепре. Официального подтверждения такой информации нет.