Захаровой позвонили и попросили не комментировать удар баллистическими ракетами
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Официальному представителю МИД России Марии Захаровой позвонили в ходе брифинга с просьбой не комментировать удары баллистическими ракетами. Трансляцию вел телеканал RT на платформе RuTube.
В ходе брифинга спикеру дипведомоства поступил звонок на телефон, и она сняла трубку. Собеседник попросил Захарову не комментировать удар баллистическими ракетами.
«Удар баллистическими ракетами, о чем <…> стали говорить, не комментируйте», — сказали по телефону.
21 ноября украинские СМИ начали утверждать, что Россия якобы могла впервые в истории применить экспериментальную межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж» для удара в военных целях. На Украине заявляли, что этими ракетами поразили завод «Южмаш» в Днепре. Официального подтверждения такой информации нет.