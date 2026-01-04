Задержан предполагаемый виновник массового смертельного ДТП под Ростовом

сегодня в 19:30

Полицейские задержали предполагаемого виновника массового ДТП с участием пяти автомобилей и грузовика в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Массовая авария произошла в воскресенье днем вблизи населенного пункта Красный Колос в Аксайском районе. В результате ДТП погибли 4 человека, еще двое пострадали.

Сотрудники полиции задержали водителя большегруза Mercedes-Benz 1988 года рождения. Предварительно, водитель грузовика признан виновником смертельного ДТП на трассе «М-4 Дон».

Ранее транспортный коллапс произошел из-за мощного снегопада в Приволжском федеральном округе. На трассах множество смертельных аварий и сотни застрявших фур.

