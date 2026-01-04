Транспортный коллапс произошел из-за мощного снегопада в Приволжье

Транспортный коллапс произошел из-за мощного снегопада в Приволжском федеральном округе. На трассах множество смертельных аварий и сотни застрявших фур, сообщает SHOT .

Так, в Татарстане из-за сильного ветра и метели произошло несколько крупных аварий. Четыре человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП на трассе Казань — Альметьевск. Еще фуры стоят на некоторых участках трассы М-12 «Восток».

В Башкирии сотни фур встали перед перекрытой трассой М-5 «Урал». Временные ограничения движения введены на региональных дорогах. В республике ожидается ветер порывами до 20 м/с. В Удмуртии из-за сильного снегопада, плохой видимости и метели произошли несколько крупных ДТП.

В Ульяновской области из-за непогоды действовали ограничения на движение большегрузов на участках федеральных трасс М5 «Урал» и Сызрань — Саратов — Волгоград. Сейчас проезд для всех транспортных средств возобновлен. В регионе произошло несколько серьезных аварий: в одном из них два человека погибли, а водитель и двое пассажиров доставлены в больницу. Из-за плохой видимости, вызванной метелью, условия на дорогах остаются сложными.

В Оренбургской области из-за сильной метели и плохой видимости ограничили движение грузовиков, маршруток и пассажирских автобусов на участке трассы М5 «Урал» на границе с Самарской областью. Также дороги перекрыли в Бузулукском районе.

В Саратовской области пик непогоды пришелся на вчерашний день и ночь. На некоторых участках дорог, в том числе трассе Самара — Пугачев — Энгельс, движение большегрузов по-прежнему ограничено.

В настоящее время мощный снежный апокалипсис надвигается в сторону Пермского края. В регионе ожидаются порывы ветра до 17 м/с. МЧС предупреждает о завтрашних пробках и рисках ДТП.

