В плену у серьги: россиянка 3 часа мучилась в магазине, а работники не помогали

Россиянка Алиса (имя изменено) пожаловалась в своем блоге на ювелирный магазин во Владивостоке, где у нее застряла и 3 часа не снималась моносерьга. При этом сотрудники магазина ей не помогали.

Она подчеркнула, что самостоятельно снять украшение не получалось, так как не за что было ухватиться. Женщина попросила в магазине щипцы, но ей сказали, что такого инструмента нет.

Как отметила Алиса, директор ювелирного магазина вела себя надменно, она сказала, что портить изделие не собирается, поэтому снять серьгу покупательница должна сама.

Когда женщина не выдержала, начала кричать и требовать освободить ухо, то директор вызвала охрану, которая, вникнув в сложившуюся ситуацию, предложили работникам снять сережку. В итоге, по словам блогера, было потрачено 3 часа нервов, после чего приехал ее муж и срезал серьгу кусачками.

После происшествия ухо у пострадавшей было красное, а образовавшаяся корочка не сходила неделю.

Теперь Алиса требует от магазина не извинений и бонусов от неизвестных операторов, а другую моносерьгу в подарок.

Некоторые подписчики поддержали возмущение покупательницы и отметили, что бренд должен отвечать за качество. Но некоторые напомнили, что мерить серьги с витрины негигиенично. Еще часть сказала, что сочувствовала женщине, пока не дочитала до требования компенсации в виде золотой серьги, после этого люди начали думать, что пост больше похож на развод.

